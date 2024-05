Le chiffre du jour

C’est la trajectoire de réchauffement planétaire suivie par les entreprises du CAC 40, selon le rapport « Une France à CAC 40 degrés » publié par Oxfam France le mardi 28 mai 2024. L’ONG a pu, pour la première fois, collecter les investissements verts des entreprises du CAC 40. En 2022, leur niveau moyen d’investissement vert se situait à 11 %, soit en dessous de la moyenne européenne à 15 %. Les entreprises non financières ont en outre versé près de quatre fois plus de dividendes à leurs actionnaires qu’elles n’ont investis dans la transition écologique. «, dénonce Oxfam. L’organisation appelle le Gouvernement à mettre en place une éco-responsabilité contraignante pour les grandes entreprises, et exhorte les entreprises à encadrer la part des bénéfices allouée aux actionnaires,notamment la mise en place d’un dividende sociétal ou écologique. Et Oxfam de rappeler qu’en 2022, «».