Le chiffre du jour

62 éoliennes

C’est le nombre de turbines qui composent le parc éolien en mer de Saint-Brieuc (Bretagne) entré en service le 28 mai. Désormais, la totalité de leur production électrique est injectée sur le réseau national par RTE. Elle devrait être d’environ 1 820 GWh/an (gigawattheures par an), soit 9 % de la consommation électrique totale de la Bretagne. Après Fécamp (Normandie) le 16 mai dernier et Saint-Nazaire (Pays-de-la-Loire) en 2022, le parc de Saint-Brieuc est le troisième à entrer en service en France. Suivront, en 2025, les parcs normands de Dieppe-Le Tréport et Courseulles-sur-mer.