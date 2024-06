Ils l’ont dit aujourd'hui

Un esprit anti-environnemental semble prévaloir parmi un trop grand nombre de décideurs de l'UE Communauté scientifique européenne -

Une dizaine de réseaux d’organismes de recherche européens a fait part de sa « grave inquiétude » à propos de « la déréglementation précipitée des normes et réglementations environnementales dans l'UE et l'opposition injustifiée au Green Deal », mercredi 29 mai, dans une lettre ouverte aux responsables politiques européens. Les signataires fustigent en particulier le rejet du règlement sur l'usage durable des pesticides, l'affaiblissement des normes environnementales dans la politique agricole commune (PAC), l'arrêt de l'approbation de la loi sur la restauration de la nature, la proposition de la Commission pour des exemptions dans la directive sur les nitrates et l’abandon du projet du réglementation sur les systèmes alimentaires durables.

Cette lettre prend aussi la forme d’un appel aux parlementaires à établir un programme « clair et ambitieux » pour la protection de l'environnement et le Green Deal ainsi qu’à « consulter les scientifiques pour éviter d'agir sur la base d'informations erronées ».