Ils l’ont dit aujourd'hui

Nous ferons du Mexique une puissance technologique et scientifique Claudia Sheinbaum Pardo - Présidente-élue de la république du Mexique

Le 2 juin, les résultats préliminaires des élections présidentielles mexicaines donnent Claudia Sheinbaum Pardo vainqueure, à 59,3 % des voix (un record depuis 1982). Une fois ces résultats confirmés, son investiture, pour un mandat de six ans, aura lieu le 1er octobre prochain. Ancienne maire de Mexico et membre du parti de gauche Morena (comme le président sortant, Andrés Manuel López Obrador), elle est la première femme élue à ce poste dans l’histoire du Mexique et la première scientifique appelée à diriger un pays d’Amérique latine. Ingénieure spécialisée en énergie et en astronomie, puis secrétaire à l’environnement à Mexico, Claudia Sheinbaum Pardo a été coauteure, en 2007, du quatrième rapport d’évaluation du Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (Giec).

Durant son mandat à la tête de Mexico, Claudia Sheinbaum Pardo a engagé la construction d’un immense parc photovoltaïque sur toiture (18 mégawatts), l’électrification des bus municipaux ou encore un plan d’investissement pour restaurer les zones humides locales. Cela étant, son programme ne s’appuie pas significativement sur l’écologie, hormis un développement massif des énergies renouvelables et un financement accru de la recherche. La lutte contre la violence et l’insécurité demeure prioritaire à l’heure où, par exemple, 27 candidats aux élections municipales (organisées en parallèle des élections législatives et présidentielles) ont été tués ces dernières semaines.