Le chiffre du jour

125 à 200 espèces

C’est le nombre de nouvelles espèces que le projet scientifique Meiodyssea espère découvrir dans les sédiments marins grâce à l’intelligence artificielle (IA) et à l’imagerie 3D. En collaboration avec des homologues du Japon, des Pays-Bas et d’Allemagne, les chercheurs de l’Ifremer se donnent trois ans pour identifier la méiofaune, les petits organismes de moins d’un millimètre, dans les cinq océans. Pour cela, ils analyseront des milliers d’échantillons de sédiments déjà collectés ou à collecter lors de prochaines campagnes océanographiques. Les organismes découverts seront triés, décrits sous toutes les coutures et imagés en 3D. Pour gagner en efficacité, les scientifiques entraîneront un logiciel d’intelligence artificielle à détecter, mesurer et décrire les caractéristiques morphologiques et morphométriques des nouvelles espèces.