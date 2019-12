Le chiffre du 17 Décembre 2019

44 %

C'est le taux de produits chimiques contenant des mélanges dangereux qui ne respectent pas les obligations de classification et d'étiquetage. Ce chiffre provient d'une enquête européenne menée par l'Agence européenne des produits chimiques (Echa) sur 3 391 mélanges et 1 620 entreprises (fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs).