Le chiffre du jour

28 600 bornes

C'est le nombre de points de recharge pour véhicules électriques installés en France fin 2019 selon l'Avere (Association nationale pour le développement de la mobilité électrique). Cela représente une hausse de 15 % en un an et correspond à une borne pour 7,4 véhicules légers en circulation. L'Île-de-France et l'Occitanie sont les régions les plus équipées.