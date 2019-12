Le chiffre du jour

C’est au minimum ce qu’a couté chacune des 15 catastrophes climatiques survenues dans le monde en 2019 selon les estimations de l’ONG britannique Christian Aid. Dans la nouvelle édition de son rapport Counting the Cost , l’ONG démontre que la crise climatique coûte cher et que ce coût financier augmente au fil des années.En 2019, les impacts de la crise climatique qui ont été les plus onéreux sont les incendies en Californie (5 milliards de dollars), le typhon Hagibis au Japon, qui a causé des dégâts d'une valeur de 15 milliards de dollars et tué 98 personnes et les inondations dans le midwest et le sud des États-Unis qui, en provoquant des ravages dans les terres agricoles et donc en perturbant les récoltes, ont coûté environ 12,5 milliards de dollars.