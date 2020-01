Le chiffre du 7 Janvier 2020

12 000 kilomètres

C’est la distance, parcourue par les fumées des violents incendies qui ravagent l’Australie, pour atteindre désormais le Chili et l’Argentine en Amérique du Sud, rapporte l’AFP. L’institut de météorologie chilien a précisé, lundi 6 janvier à l’AFP, que le nuage de fumée se situait à 6 000 mètres d’altitude. Un ciel rougeâtre a été observé dans les deux pays. Les fumées pourraient également atteindre Rio Grande do Sul au Brésil. Depuis septembre 2019, huit millions d’hectares de forêts et de brousse ont déjà brûlé en Australie, qui continue de suffoquer.