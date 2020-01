Le chiffre du 29 Janvier 2020

19,5 GW

En 2019, plus de cent entreprises ont signé des contrats d’approvisionnement en énergie renouvelable (des power purchase agreements - PPA) pour un total de 19,5 GW, annonce, ce mardi 28 janvier, BloombergNEF. Ce montant est en hausse de 40 % sur un an et marque un triplement du marché depuis 2017. Ces contrats représentent plus de 10 % des nouvelles capacités de production renouvelable installées en 2019. L’essentiel des contrats (13,6 GW) ont été signés aux États-Unis.