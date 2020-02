Le chiffre du jour

C’est le nombre d’agriculteurs bio dans le monde, selon une enquête de l' Institut de recherche sur l'agriculture biologique (FiBL), publiée en février 2020 avec des données récoltées fin 2018. Depuis 2009, le nombre de producteurs bio a augmenté de 55 % à l’échelle mondiale.L’Inde est le pays qui concentre le plus de fermes biologiques, avec plus d’un million de producteurs bio sur son territoire. L’Australie est, quant à elle, le pays avec la plus grande superficie agricole cultivée en bio, suivie de l’Argentine et de la Chine.