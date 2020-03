Le chiffre du 12 Mars 2020

C’est le montant des pertes auxquelles seraient exposés les opérateurs de centrales à charbon et leurs investisseurs, face àdes nouvelles capacités mondiales d’énergies solaires photovoltaïques et éoliennes terrestres. Dans le monde, 499 gigawatts (GW) de nouvelles capacités de charbon sont prévus ou déjà en construction pour un coût de 638 milliards de dollars, chiffre le think tank financier Carbon Tracker Initiative, dans un nouveau rapport publié ce jeudi 12 mars. Il estime que plus de 60 % des centrale au charbon dans le monde produisent actuellement de l'électricité àaux nouvelles capacités éoliennes et solaires. «précise-t-il.