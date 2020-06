Le chiffre du jour

C’est le nombre de fonds européens labélisés « vert » selon le dernier bilan du cabinet Novethic, sur les 60 000 fonds que compte l’Europe. Aujourd’hui, sept référentiels permettent de labéliser les fonds classiques selon l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et les fonds environnementaux. Le label ISR français est le plus utilisé en Europe, avec 395 fonds labélisés.