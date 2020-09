Le chiffre du jour

C’est le nombre de personnes déplacées d’ici 2050, au niveau mondial, à cause des changements environnementaux, des conflits et des troubles civils, selon les estimations de l’Institute for Economics and Peace (l’Institut pour l’économie et la paix-IEP). L’Institut publie, ce 9 septembre, un guide sur les menaces écologiques Son étude prédit que 141 pays seront exposés à au moins une menace écologique d'ici 2050. L’Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont les régions qui font face «prévient l’IEP. Plus d'un milliard de personnes vivent dans 31 pays «Le Pakistan est le pays qui abrite le plus grand nombre de personnes exposées au risque de «», suivi de l'Éthiopie et de l'Iran. Et en Amérique centrale, c'est Haïti.