Le chiffre du jour

C’est l’enveloppe dédiée à l’ appel à projets , lancé ce 17 septembre par la Commission européenne, pourla transition écologique et numérique. Cet appel à projets de recherche et d’innovationest prévu dans le Pacte vert pour l'Europe . Ilvise à» et à protéger les écosystèmes et la biodiversité «Les projets financés concernent plusieurs domaines : renforcer l'ambition climatique ; énergie propre, abordable et sûre ; stratégie industrielle pour une économie propre et circulaire ; construction économe en énergie et en ressources ; mobilité durable et intelligente ; de la ferme à la table ; biodiversité et écosystèmes ; un environnement «zéro pollution», sans substances toxiques, etc.La date limite de soumission des projets est fixée au 26 janvier 2021, les projets sélectionnés devant débuter à l'automne 2021.