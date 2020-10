Le chiffre du jour

15 000 infractions

C’est le nombre d’atteintes à l’environnement enregistrées en 2018 par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et l’Agence française pour la biodiversité (AFB). La moitié de celles constatées par l’ONCFS sont liées à la chasse (50 %), tandis que celles constatées par l’AFB concernent la pêche, l’eau et les milieux aquatiques (54 %). La protection des espèces animales, végétales et des habitats constitue leur deuxième domaine d’activité. Depuis le 1er janvier 2020, ces deux entités sont réunies sous l’Office français de la biodiversité (OFB).