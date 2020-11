Le chiffre du jour

25 sites

C’est le nombre de nouvelles réserves de biosphère que l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) vient d’ajouter dans ce réseau mondial qui en compte désormais 714 dans 129 pays. Les réserves de biosphère s’efforcent de réconcilier l’activité humaine avec la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. L’inscription s’opère après proposition des États. Dans cette dernière sélection, la France a proposé l’élargissement de la biosphère de la Vallée du Fango en Corse qui devient ainsi la réserve de Falasorma-Dui Sevi, couvrant 86 429 hectares terrestres et marins.