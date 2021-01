Le chiffre du jour

14 710

C’est le nombre de dossiers qui ont été déposés pour obtenir la prime à la conversion des agroéquipements, délivrée dans le cadre du plan de relance. « Ce sont autant d’agriculteurs, CUMA et entreprises de travaux agricoles qui vont ainsi pouvoir s’équiper de matériels performants pour remplacer leur ancien matériel et faire évoluer leurs pratiques vers plus d’agroécologie », se félicite le ministère de l’Agriculture. Doté d’une enveloppe de 215 millions d’euros, ce programme est désormais clôturé.