Le chiffre du jour

C’est le taux moyen de bornes de recharge publiques indisponibles 99 % du temps. Et 9% sont hors service plus de 7 jours consécutifs selon les données compilées par l’observatoire de la qualité des services de recharge électrique accessibles au public géré par l'Afirev. Pour son premier rapport , l’observatoire a analysé 600 000 recharges. Résultats : 74 % ont été réussies : un taux insuffisant puisqu’une recharge sur 4 présente des défauts. Ce qui s’en ressent dans l’enquête de satisfaction, intégrée au rapport, puisque 83 % des usagers disent avoir rencontré un défaut de charge au cours des six derniers mois, notamment un arrêt soudain de la recharge ou une impossibilité de se connecter.