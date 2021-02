Le chiffre du jour

C’est le nombre de vies qui pourraient être épargnées grâce à une amélioration de la qualité de l’air si huit pays rehaussaient leurs ambitions climatiques dans le cadre de l’Accord de Paris, selon une étude publiée dans le Lancet Planetary Health . Si l’Inde, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Nigeria, le Brésil, l’Indonésie et l’Allemagne (50 % de la population mondiale et 70 % des émissions) proposent de nouvelles réductions d’émissions de GES à la COP 26, cela préserverait 6,4 millions de vies grâce à une meilleure alimentation ; 1,6 million de vies grâce à un air plus pur et 2,1 millions de vies grâce à une augmentation de l’exercice physique.