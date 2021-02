Le chiffre du jour

9 mois

C’est la peine de prison ferme qu’a écopée un braconnier récidiviste, selon le jugement rendu le 22 février par le tribunal correctionnel de Toulon sur une affaire de capture et de destruction d’oiseaux protégés. Le braconnier avait été interpellé par les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité (OFB). L’enquête avait débuté en janvier 2019 sur la commune de La Crau (83). Près de 2 000 pièges avaient été saisis lors de la perquisition au domicile du braconnier. Il avait notamment capturé à l’aide de glu 75 rouges-gorges et 12 spécimens d’une espèce de passereau protégé, le tarin des aulnes. Trois délits (détention, destruction et capture d’espèces protégées) ainsi que trois contraventions (chasse avec engins prohibés, chasse sans permis et chasse sans assurance) ont été retenus à son encontre. « Le jugement rendu est exemplaire avec une condamnation lourde », a salué l’OFB.