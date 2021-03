Le chiffre du jour

C’est le nombre d’hectares perdus de forêts tropicales humides depuis 1990 dans le monde. Soit environ 7 millions d’hectares qui ont disparu en moyenne chaque année entre 1990 et 2020, selon les résultats d’une étude publiée le 5 mars dans la revue Science Advances . Les travaux ont été menés par des scientifiques du Centre commun de recherche (JRC), du Centre de coopération internationale en recherche agronomique (Cirad), du Centre pour la recherche forestière internationale (Cifor) et de l’Institut de recherche spatiale brésilien (INPE). Les cartes fournies ont permis d’évaluer «», soulignent les chercheurs. Au niveau mondial, ce sont 17 % des forêts tropicales humides qui ont disparu au profit de l’agriculture et d’autres utilisations des terres depuis 1990.