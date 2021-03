Le chiffre du jour

Ce sont les financements accordés par les cinq plus grosses banques françaises aux énergies fossiles depuis l’adoption de l’Accord de Paris sur le climat (Crédit Mutuel, BPCE/Natixis, Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas). Et la tendance est à la hausse : + 19% par an entre 2016 et 2020. Ces chiffres sont issus du rapportde six ONG internationales dont Reclaim Finance et le Rainforest Action Network. Les associations appellent à un sursaut à quelques mois de la Conférence internationale sur le climat (COP 26) à Glasgow en Écosse.