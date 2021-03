Le chiffre du jour

4,2 millions d’hectares

Telle est la surface de forêts primaires tropicales détruites en 2020 selon le dernier rapport du Global Forest Watch. Soit 12 % de plus que l’année précédente. Les pays les plus impactés par ces destructions sont le Brésil et la République démocratique du Congo. La première des causes est l’agriculture, mais les vagues de chaleur et la sécheresse sont aussi pointées du doigt, en particulier en Australie et en Sibérie.