Le chiffre du 15 avril 2021

3 500 décès

C’est le nombre de morts évités pendant le premier confinement du printemps 2020 du fait d’une diminution de la pollution de l’air. Selon l’évaluation réalisée par Santé publique France (SPF), 2 300 décès en lien avec une diminution de l’exposition aux particules et 1 200 décès liés au dioxyde d’azote (NO2) ont été évités. SPF a également réévalué la mortalité annuelle due à la pollution de l’air pour la période 2016-2019. Résultat : 40 000 décès seraient attribuables à une exposition des personnes âgées de 30 ans et plus aux particules fines (PM2,5).