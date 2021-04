Le chiffre du 19 avril 2021

13,3 %

Telle est la baisse des émissions de gaz à effet de serre (GES) enregistrée en 2020 par les sites européens couverts par le système d’échange de quotas d’émissions de l’UE (ETS). Cette forte réduction est en partie due à la pandémie de Covid-19. Elle résulte d'une baisse de 11,2 % des émissions des installations fixes, de 14,9 % des émission du secteur de l'électricité et de 64,1 % des émissions de l'aviation.Le système ETS couvre les émissions de GES de plus de 10 000 centrales électriques, installations industrielles et compagnies aériennes qui, ensemble, génèrent environ 40 % des émissions de l'UE. La Commission européenne fera des propositions en juin prochain pour le renforcer et l’étendre.