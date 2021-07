Le chiffre du jour

Ce sont les premiers projets sélectionnés visant à structurer les filières dans le cadre du plan national pour développer les cultures de protéines végétales. Ces 26 projets seront soutenus à hauteur de plus de 17 millions d’euros, a annoncé le ministère de l’Agriculture. Qu’ils aient trait à l’alimentation animale ou humaine, ces projets peuvent bénéficier de financements pour de l’ingénierie de projet, de l’acquisition de matériels mais également pour des plans de recherche et développement. Lancé en décembre 2020, le plan protéines végétales vise à favoriser l'autonomie fourragère des exploitations d'élevage et développer une offre de produits locaux en matière de légumes secs (lentilles, pois chiche, haricots, fèves, etc.).