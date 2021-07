Le chiffre du 6 juillet 2021

15 millions d'euros

C’est la part du plan de relance allouée à la transition écologique des PME et TPE. Selon le ministère de la Transition écologique, cette somme servira à lancer un « dispositif exceptionnel » de 35 000 diagnostics et 10 000 actions d’accompagnement, en collaboration avec les Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA), l’Ademe et les Chambres de commerce et d’industrie (CCI). Ainsi, les PME et TPE pourront bénéficier gratuitement d’un diagnostic qui mesurera la maturité écologique de l’entreprise.