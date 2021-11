Dans l'actu

COP 26 : une réponse politique très attendue

Décalée d'un an en raison de la Covid-19, la COP 26, se déroule à Glasgow (Écosse), du 1er au 12 novembre. Compensations insuffisantes envers les pays victimes du climat, décalage entre les trajectoires d'émissions et les alertes scientifiques, accumulation de décisions laissées en suspens seront au menu de ce sommet crucial. Ce nouveau round de négociations sera surtout l'occasion de jauger l'état d'esprit des plus gros pays émetteurs de gaz à effet après plus d'un an de pandémie de la Covid-19. Les engagements seront-ils à la hauteur de l'enjeu ? Se traduiront-ils concrètement par des contributions officielles réactualisées (NDC) ou resteront-ils à l'état de promesse ? Réponse au cours de ces 10 prochain jours.