Le chiffre du jour

C’est le taux de réduction des émissions de méthane d'ici à 2030 (par rapport aux niveaux de 2020) que s’engagent à atteindre les États-Unis et l’Union européenne. Cela permettrait «souligne la Commission européenne.D’autres États ont indiqué leur soutien pour réduire les émissions mondiales de méthane, annonce, ce lundi 20 septembre, la Commission. Il s’agit de l’Argentine, du Ghana, de l’Indonésie, de l’Irak, de l’Italie, du Mexique et du Royaume-Uni. «indique Bruxelles. Les États-Unis et l'Union européenne continueront à inviter d'autres pays à adhérer à leur projet de réduction des émissions de méthane.Cette initiative sera officiellement lancée lors de la Conférence des Nations unies sur le climat (COP 26) à Glasgow, en novembre prochain.