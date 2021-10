Le chiffre du 12 octobre 2021

C’est le nombre de nouveaux pays qui s’engagent, aux côtés de l’Union européenne et des États-Unis, afin de réduire, à l’échelle mondiale, les émissions de méthane d'ici à 2030 (par rapport aux niveaux de 2020). En septembre dernier, l’Argentine, le Ghana, l’Indonésie, l’Irak, l’Italie, le Mexique et le Royaume-Uni avaient fait part de leur soutien à cette initiative qui sera portée lors de Conférence mondiale sur le climat (COP 26) en novembre, à Glasgow. Les nouveaux adhérents sont l’Allemagne, le Canada, le Congo-Brazzaville, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, les États fédérés de Micronésie, la France, le Guatemala, la Guinée, Israël, le Japon, la Jordanie, le Liberia, Malte, le Maroc, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République kirghize, le Rwanda, la Suède et le Togo.