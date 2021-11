Le chiffre du 2 novembre 2021

C’est le montant de la compensation demandée par cinq entreprises du secteur des énergies fossiles aux États à la suite de leur politique de lutte contre le changement climatique, selon un bilan réalisé par les ONG Attac, Aitec et Global Justice Now. RWE et Uniper poursuivent les Pays-Bas pour sa décision de sortir progressivement du charbon. Rockhopper, une entreprise britannique, poursuit l’Italie après l’interdiction de réaliser des forages pétroliers en mer près des côtes. Ascent Resources, également britannique, poursuit la Slovénie, qui a exigé une étude d’impact environnemental avant toute exploitation d’hydrocarbures de schiste. TC Energy poursuit les États-Unis après la décision de ne pas construire l’oléoduc Keystone.La plupart de ces procédures juridiques s’appuient sur le Traité sur la charte de l’énergie et les tribunaux d’arbitrage qui y sont liés. Les trois associations appellent une nouvelle fois l’Europe et la France à sortir de ce traité.