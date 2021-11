Le chiffre du jour

C’est le budget alloué par la Commission européenne pour 132 nouveaux projets retenus dans le cadre du programme Life en faveur de l'environnement et de l'action pour le climat. La Commission prévoit d'octroyer près de 223 millions à des projets portant sur l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources, la nature et la biodiversité, ainsi que sur la gouvernance et l'information. Elle investit également plus de 70 millions dans plusieurs projets ayant trait à l'atténuation du changement climatique, à l'adaptation à celui-ci et à la gouvernance et l'information dans ce domaine. Le budget du programme Life, pour la période 2021-2027, s'élève au total à 5,4 milliards d’euros