Le chiffre du jour

C’est le nombre projets sélectionnés par l’OFB dans le cadre des appels à projets « Atlas de la biodiversité communale (ABC) » (65 projets) et « MobBiodiv’Restauration » (42 projets). Ces deux appels à projets ont pour objectif d’accompagner les collectivités et les acteurs associatifs dans la réalisation de projets de préservation et de restauration de la biodiversité. Parmi les projets de restauration retenus, 38 sont financés par le plan France Relance et quatre, implantés dans les pays et territoires d’outre-mer, grâce au soutien du ministère de la Transition écologique. À noter : cinq projets de restauration font suite à la réalisation d’un ABC.