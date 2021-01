Atlas de la biodiversité communale et restauration des écosystèmes : deux nouveaux appels à projets

L'Office français de la biodiversité (OFB) lance deux nouveaux appels à projets (AAP) : l'un dédié aux atlas de la biodiversité communale (ABC) et l'autre à la restauration des écosystèmes (MobBiodiv'Restauration). Ces appels à projets, dotés respectivement de 4 millions d'euros, permettront de soutenir les initiatives en faveur de la biodiversité en métropole et dans les Outre-mer.

L' appel à projets ABC 2021 donne l'occasion aux communes et intercommunalités de réaliser un diagnostic précis de leur territoire pour mieux préserver et valoriser leur patrimoine naturel. En plus d'un inventaire naturaliste, la démarche ABC inclut la sensibilisation et la mobilisation des élus, des acteurs socio-économiques et des citoyens, ainsi que la définition de recommandations de gestion ou de valorisation de la biodiversité. Les porteurs de projets ont jusqu'au 15 mars 2021 pour déposer leurs projets en ligne sur le site « Démarches simplifiées ».

L'AAP MobBiodiv'Restauration a pour but de soutenir des projets visant le maintien en bon état et la restauration des écosystèmes terrestres et continentaux, de leurs fonctionnalités et des espèces qui y sont inféodées, à l'exception des écosystèmes littoraux humides, aquatiques et marins. Les porteurs de projets ont jusqu'au 20 avril pour déposer leurs projets en ligne sur le site « Démarches simplifiées ».