Le chiffre du 23 juin 2022

C’est le nombre de députés, sur les 577 élus à la suite des élections législatives, ayant participé aux échanges avec 40 scientifiques organisés, du 20 au 22 juin, par l’ancien député Matthieu Orphelin, le climatologue Christophe Cassou et le collectif Pour un réveil écologique, à deux pas du palais Bourbon. Parmi les parlementaires ayant volontairement suivis cette « formation premiers secours » , les organisateurs en ont recensé 80 du groupe Ensemble, 70 du groupe Nupes et seulement un du côté des Républicains et du Rassemblement national. Les deux partis les plus représentés sont La République en marche (49 députés) et La France insoumise (36).