Le chiffre du jour

C’est le nombre de départements qui ont pris des mesures pour faire face à la sécheresse ce 26 juillet 2022, selon le site Propluvia . 49 d’entre eux sont à un niveau d’alerte (qu’elle soit renforcée ou non) et 38 à un niveau de crise, situation la plus critique. Des mesures de restrictions d’eau s’appliquent donc dans ces départements : réduction des prélèvements agricoles, interdictions de manœuvre de vannes, d'activité nautique, d'arrosage des jardins, des espaces verts, des golfs, ou du lavage des voitures. Pour mémoire, en juillet 2019 , 73 départements étaient concernés par des restrictions d’eau dont 26 à un niveau de crise.