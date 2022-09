Le chiffre du jour

C’est le montant de l’enveloppe que prévoit d’allouer le gouvernement à l’aide MaPrimeRénov' dans le projet de loi de finances 2023, selon les informations de France Info . La loi de finances rectificative pour l'année 2022 a gonflé de 400 millions d’euros le budget de la prime, pour atteindre 2,4 milliards d’euros jusqu'à la fin de l'année. MaPrimeRénov' est octroyée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) aux propriétaires et copropriétaires afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leurs logements, comme le changement de systèmes de chauffage ou des travaux d’isolation. L’exécutif prévoit d’orienter le dispositif vers les rénovations globales et de mieux cibler les aides vers les ménages les plus précaires.