Le chiffre du jour

2

C'est le montant de l'astreinte que pourrait verser l'État pour lutte insuffisante contre la pollution de l'air, si le Conseil d'État suit les recommandations du rapporteur public. Lors d'une audience, le 19 septembre, ce dernier a regretté qu'aucune réduction concrète des concentrations de dioxyde d'azote (NO) n'ait été constatée à Paris, Lyon et Marseille, entre juillet 2021 et juillet 2022. Même constat pour les émissions de particules fines (PM10) à Paris. En août 2021, l'État a déjà été condamné à verser 10 millions d'euros d'astreinte pour le premier semestre 2021