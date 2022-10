Le chiffre du jour

C’est l’augmentation des risques d’apparition d’une sècheresse, telle que l’a connue l’hémisphère Nord, cet été, provoquée par le réchauffement climatique. Dans une étude d’ attribution , les climatologues du World Weather Attribution ont démontré que le changement climatique causé par l'homme a rendu les conditions de sécheresse du sol au moins 20 fois plus probables. En étudiant plus particulièrement l'Europe occidentale et centrale (région qui s'étend de l'Atlantique à l'est de la mer Noire, entre la Méditerranée et la Baltique), qui a connu une sécheresse particulièrement sévère, les chercheurs estiment que le changement climatique a augmenté d’un facteur six la probabilité d’apparition d’une telle sécheresse des sols en Europe.