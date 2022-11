Le chiffre du 14 novembre 2022

C’est le pourcentage moyen du volume audiovisuel français, entre le 5 et 12 novembre, qui aurait été consacré à la Conférence mondiale sur le climat ( COP 27 ) en Égypte. Ce chiffre est issu du baromètre du traitement médiatique de l’événement, dévoilé, ce 14 novembre, par les associations QuotaClimat et Data For Good. À titre de comparaison : l’immigration a été traitée à hauteur de 3,4 % du volume médiatique moyen durant la semaine. «, ont constaté les deux associations.