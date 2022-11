Le chiffre du jour

C’est le pourcentage des plus grandes entreprises françaises cotées au SBF 120 qui auraient intégré, en 2022, au moins un objectif climat dans la rémunération variable annuelle àde leurs dirigeants.Ce chiffre est issu du nouveau baromètre sur l’impact des objectifs climat dans la rémunération des CEO du SBF 120, publié par l'Institut français des administrateurs (IFA), Ethics et Boards et Chapter Zero France.