Le chiffre du jour

C’est le nombre de mois de prison avec sursis requis au minimum contre des manifestants opposés à la retenue de Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres). Cinq personnes étaient appelées à la barre pour leur intrusion sur le chantier. Le tribunal correctionnel de Niort a prononcé des peines jusqu’à six mois de prison avec sursis pour quatre d’entre elles et a relaxé la cinquième. Ces condamnations sont assorties d’une interdiction de paraître dans les Deux-Sèvres durant deux ans, pour les personnes qui n’y vivent pas. Par ailleurs, le tribunal correctionnel de la Rochelle a également prononcé des peines sévères à l’encontre de deux manifestants s’opposant à la retenue illégale de Cram-Chaban , dégradée à l’occasion des rassemblements : six mois de prison avec sursis et 50 0000 euros de dommages et intérêts. Le jugement est mis en délibéré au 2 mars.