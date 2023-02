Le chiffre du jour

C’est le nombre de logements passoires thermiques, classés F et G du diagnostic de performance énergétique (DPE), qui ont été mis en vente, en France, fin 2022, sur le site SeLoger. Un taux en hausse de 8 points par rapport à 2020, selon l'analyse de 5 millions d'annonces en ligne publiées sur le site SeLoger. Le groupe souligne que les projets de vente, impactés par un mauvais DPE, ne concernent pas que les propriétaires bailleurs, visés par la loi Climat et résilience. Pour rappel, sont interdits à la location, depuis le 1janvier 2023, des logements de classe G dont la consommation d'énergie finale est supérieure à 450 KWh/m/an (les pires passoires G+). Cette interdiction concerne tout nouveau bail signé à compter de cette date. «indique Thomas Lefebvre, directeur scientifique de SeLoger.Sur les 511 000 biens G+, seulement 200 000 sont loués et donc concernés par l’interdiction, ajoute SeLoger.