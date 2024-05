Le chiffre du jour

C’est le nombre de lauréats de la nouvelle promotion Greentech Innovation 2024, annoncé jeudi 23 mai 2024 par Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, lors du salon Vivatech. Pompes à chaleur innovantes, matériaux biosourcés, réemploi d’équipements de laboratoire, dispositif gonflable anti-inondation, ferme de crevettes durable… Ces entreprises lauréates 2024 interviennent dans des domaines variés : alimentation et agriculture, bâtiment, décarbonation de l’industrie, eau, biodiversité et biomimétisme, économie circulaire, énergies, finance, numérique, prévention des risques, santé-environnement ou encore mobilité.Elles rejoignent le vivier des 274 entreprises distinguées par Greentech Innovation. Ce label, porté par l’Ecolab du ministère de la Transition écologique, a pour but d’identifier des solutions innovantes et concrètes pour la transition écologique et énergétique. Cette distinction leur permettra d’être accompagnés dans leur développement commercial.