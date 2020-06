Ils l’ont dit aujourd'hui

Interrogé surle 26 juin, le ministre de l'Agriculture a jugé inatteignable une sortie complète du glyphosate d'ici 2021., a-t-il cependant souligné, précisant que l'usage du glyphosate avait baissé de 30 % entre 2017 et 2019 et que certains secteurs étaient déjà au. L'objectif est de ne laisser, a indiqué le ministre, rappelant que l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation) et l'Inrae (Institut national de la recherche agronomique) travaillaient à la recherche d'alternatives à cet herbicide.