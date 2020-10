Le chiffre du jour

C’est le pourcentage des Français qui souhaitent conditionner la relance économiquedans le contexte actuel de la crise sanitaire de la Covid-19. Ce constat est tiré de la dernière enquête menée par l’Agence de la transition écologique (Ademe)sur la sensibilité des Français à l’environnement. Cette étude , réalisée avec le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc), permet de saisir l’évolution des opinions environnementales liée au confinement. La crise sanitaire «concluent l’Ademe et le CredocL’environnement reste une» : 30 % des Français en font leur première préoccupation en mai 2020, devant le chômage (18 %), «(31 % et 17 %, respectivement).