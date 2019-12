Dans l'actu

Ce que le projet de loi de finances réserve en matière d'environnement

Le Gouvernement a présenté le projet de loi de finances pour 2020 (PLF 2020) le 27 septembre. Les députés ont adopté le texte en première lecture le 19 novembre et les sénateurs le 10 décembre. La commission mixte paritaire, réunie le 12 décembre, n'a pu parvenir à un accord et le texte est examiné en nouvelle lecture par l'Assemblée. Il réduit les avantages fiscaux sur le gazole, augmente la taxe sur les billets d'avion pour financer les infrastructures de transport et réforme le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE). Mais une baisse des aides à la rénovation énergétique est crainte par les professionnels du bâtiment. Si le budget du ministère de la Transition écologique est en hausse, le projet de loi prévoit en revanche une baisse de ses effectifs.