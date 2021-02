Dans l'actu

RE 2020 : la filière de la construction dans les starting-blocks

Quatre ans après l’expérimentation du label E+C- pour caractériser les bâtiments neufs sobres en énergie et en carbone, le ministère de la Transition écologique a rendu, le 24 novembre 2020, ses arbitrages sur la future Réglementation environnementale (RE 2020) qui succédera à la RT 2012. L’entrée en vigueur de cette réglementation devait intervenir dès janvier 2021 puis a été repoussée à l’été 2021 en raison de la crise sanitaire. La RE 2020 qui s’étalera jusqu’à 2030, se veut plus exigeante, en renforçant la sobriété énergétique. Les nouveaux bâtiments pourraient ainsi consommer 30 % d'énergie en moins que ceux actuels. La nouvelle réglementation prend aussi en compte le confort d’été, l'utilisation des énergies renouvelables et une performance accrue des enveloppes des logements. Pour la première fois, l'empreinte carbone des constructions neuves sera mesurée sur l'ensemble du cycle de vie. L’impact carbone des composants de la construction et leur capacité de stockage est une des évolutions significatives de la RE 2020. Elle fixe des seuils d’exigence carbone selon une logique de résultats, laissant aux constructeurs la liberté de choisir les matériaux et les techniques qu’ils souhaitent mettre en place pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. La prochaine RE 2020 fait donc la part belle aux matériaux biosourcés comme le bois sans écarter d’autres solutions constructives du moment qu’elles affichent un contenu carbone réduit. L'usage du chauffage électrique sera également privilégié dans la RE 2020. Le Gouvernement prévoit aussi d'exclure les solutions de gaz des maisons individuelles neuves dès juillet 2021 et à partir de 2024 dans les logements collectifs neufs. Mais ces derniers arbitrages du Gouvernement continuent de faire débat chez les acteurs du bâtiment. Ils demandent notamment un report de la RE 2020 à janvier 2022.