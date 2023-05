Greenwashing : le recours des trois associations françaises contre TotalEnergies est jugé recevable

Par une décision du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a jugé recevable le recours des associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à tous, contre TotalEnergies, TotalEnergies Électricité et Gaz France. Les trois ONG avaient déposé un recours le 2 mars 2022 pour pratiques commerciales trompeuses de la part du groupe pétrogazier français depuis son changement de nom et d'identité en 2021. Celui-ci est ainsi accusé de « greenwashing » dans ses campagnes publicitaires, avec des allégations environnementales fausses concernant notamment sa stratégie « net zéro » 2050 de neutralité carbone ainsi que les propriétés climatiques du gaz et des agrocarburants.

Selon les associations, « il s'agit de la première action judiciaire déposée en Europe contre une [compagnie] pétrogazière pour son prétendu engagement net zéro 2050 ». Elles demandent que « TotalEnergies soit contrainte de retirer ses publicités trompeuses, de diffuser le jugement et de se voir imposer une mention obligatoire sur la réalité de ses plans de réduction de son impact climatique sur toute future publicité promouvant son ambition climatique ». Le groupe doit soumettre au vote de ses actionnaires sa résolution climatique ou « Say on climate » au cours de son assemblée générale annuelle, qui se tiendra le 26 mai prochain.

La décision du tribunal judiciaire de Paris intervient alors que TotalEnergies a assigné en justice Greenpeace France, début mai, pour délit de manipulation, à la suite de la publication d'un rapport de l'ONG sur le bilan carbone du groupe français.